Tragedia a Fossignano: uomo uccide la moglie a colpi di pistola, poi si suicida (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia nella notte ad Aprilia dove un uomo ha ucciso sua moglie con diversi colpi di pistola poi, per rimorso, si è tolto la vita. Omicidio suicidio I fatti sono accaduti intorno alle 3 di notte. I coniugi, lui 48 anni e lei 45, si trovavano all’interno della loro abitazione in via Chiasco, in zona Fossignano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che i due avessero acceso una violentissima lite. Improvvisamente l’uomo ha afferrato la pistola e ha esploso alcuni colpi contro la moglie, uccidendola. Subito dopo, forse per la paura o per il rimorso, l’uomo si è puntato la pistola alla testa e ha fatto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tragedia a Fossignano: uomo uccide la moglie a colpi di pistola, poi si suicida -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Fossignano Tragedia a Fossignano: uomo uccide la moglie a colpi di pistola, poi si suicida Il Corriere della Città Omicidio-suicidio: uccide la moglie, poi si spara

Notte tragica, nel nord della provincia di Latina. Un uomo ha impugnato una pistola ed ha ucciso la moglie, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Il fatto di sangue si è registrato in un vill ...

Omicidio-suicidio ad Aprilia, marito uccide la moglie poi si spara

Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossign ...

Notte tragica, nel nord della provincia di Latina. Un uomo ha impugnato una pistola ed ha ucciso la moglie, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Il fatto di sangue si è registrato in un vill ...Dramma ad Aprilia nella notte attorno alle 3.00: un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 utilizzando una pistola. L'uomo subito dopo si è tolto la vita. È accaduto in una villetta in zona Fossign ...