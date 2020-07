Terapia con aspirina protegge dalla sindrome di Lynch (Di venerdì 17 luglio 2020) Una Terapia regolare con aspirina sembra avere un effetto protettivo contro alcuni tumori ereditari del colon-retto legati alla sindrome di Lynch I risultati dello studio clinico CAPP2, avviato nel 1999 con l’intenzione di capire se l’aspirina fosse in grado di prevenire la crescita dei tumori intestinali, suggeriscono che assumere regolarmente aspirina per due anni, sotto stretto controllo… L'articolo Terapia con aspirina protegge dalla sindrome di Lynch Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

