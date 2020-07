'Temptation Island', Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro: 'Non apprezza nulla di me' (Di venerdì 17 luglio 2020) Quando sono entrati a ' Temptation Island ' sembravano una coppia solida anche se hanno una relazione da soli 3 anni. Sono Lorenzo Amoruso e l'ex Miss Italia, Manila Nazzaro . I due vivono in città ... Leggi su tgcom24.mediaset

marcamoly : Antonella Elia a Temptation Island ha avuto la reazione del fidanzato Pietro. E le sue parole sono state molto pesa… - f1ivy : Io sono una persona che ha sempre odiato guardare la TV e adesso sto seguendo Temptation Island, il programma più trash di tutti. - IOdonna : “Temptation Island 2020”: le anticipazioni, dove eravamo rimasti e cosa accadrà stasera - periodicodaily : Ecco tutto quello che è successo nella terza puntata di #TemptationIsland - Notiziedi_it : Valeria e Ciavy oggi si sono lasciati? Chi è la coppia di Temptation Island 2020 -