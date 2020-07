Tamponi di massa a quasi 200 persone dopo un funerale: 16 positivi, nessun ricoverato (Di venerdì 17 luglio 2020) quasi 200 persone testate, 16 positivi : sale il numero dei contagi riscontrati a Padova dall'Usl 6 Euganea, dopo un funerale organizzato dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio nel capoluogo di ... Leggi su leggo

