Sviluppo e innovazione: stilato l’accordo per rafforzare la creazione di start-up nel settore Life Science (Di venerdì 17 luglio 2020) Una buona notizia per il settore dello Sviluppo e dell’innovazione. Si tratta del primo accordo di co-investimento tra CDP (Cassa Depositi e Prestiti) Venture Capital sgr – Fondo Nazionale innovazione ed un acceleratore industriale nel settore delle scienze della vita, quale Cube Labs srl, per valorizzare le società più promettenti presenti nel Mezzogiorno. Questa sottoscrizione potrà garantire una maggior possibilità di occupazione e una crescita economica, con ricadute auspicate nel settore, permettendo al sistema di venture capital di diventare un asse del Paese per crescere attraverso investimenti diretti e indiretti, portando nuove opportunità di crescita anche per territori sinora più svantaggiati e con minori chance e ... Leggi su romadailynews

