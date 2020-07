Senegal, Gueye (Collettivo Mbao): “La foresta di Dakar non si tocca” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “La foresta di Mbao e’ l’unico polmone verde di Dakar, dove all’inquinamento urbano si aggiunge quello prodotto delle industrie chimiche e per la trasformazione dei rifiuti. E’ nostro compito proteggerla, altrimenti cosa lasceremo alle future generazioni?”. Con l’agenzia Dire parla Babacar Gueye, giurista esperto in diritto del mare residente nella capitale senegalese e, da poco piu’ di un mese, vice-coordinatore della Piattaforma per lo sviluppo sostenibile di Mbao. Leggi su dire

