Sampdoria, Ranieri non si fida: "Parma basilare per noi. Può darci la salvezza" (Di venerdì 17 luglio 2020) Claudio Ranieri non si fida del Parma e mette in guardia i suoi. La Sampdoria è vicinissima alla salvezza ma deve ancora mettere un tassello per dirsi definitivamente sicura della permanenza nella massima serie. Per farlo occorrerà fare risultato contro i ducali.Il tecnico ha presentato il match di domenica in conferenza stampa.Ranieri: "Dare il 110% per tirarci fuori dalla lotta"caption id="attachment 989863" align="alignnone" width="495" Ranieri (Getty Images)/caption"Siamo una squadra che deve essere concentrata per fare buone partite. Parma è basilare per noi. Parma ci può dire che siamo salvi. Il derby? Quella sarà un'altra partita. Noi dobbiamo tirarci fuori dalla lotta salvezza il prima possibile. Noi dobbiamo dare il 110%, perché appena ...

