Roma, uomo ucciso in strada a colpi di pistola: confessa il vicino (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio in mattinata alla periferia sud di Roma. Un uomo italiano di 48 anni è stato ucciso vicino al Divino Amore, in località Spregamore. La vittima, Fabio Catapano, sarebbe... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Viaggiava sul treno ed era positivo al #Covid-19, un uomo è stato fermato alla stazione Termini a #Roma. Tossiva e… - fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - emergenzavvf : Salvato un uomo senza fissa dimora appoggiato sull’arcata inferiore di Ponte Vittorio Emanuele II a #Roma. Il singo… - Luciano06815942 : RT @dantegiumanini: Finnegan Lee Elder, NON HA PIÙ DIRITTI !!! Omicidio Cerciello, l'avvocato dell'americano che lo ha accoltellato si ap… - CiaoKarol : Roma. Omicidio in pieno giorno, uomo ucciso davanti il portone di casa: Choc a Roma. Uomo ucciso davanti il portone… -