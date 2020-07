Roma, Smalling torna ad allenarsi: sarà disponibile con l’Inter (Di venerdì 17 luglio 2020) La Roma ritrova Chris Smalling. L’ex difensore del Manchester United, in attesa di novità sul suo futuro, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Paulo Fonseca dopo aver smaltito dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni dei giallorossi. Smalling sarà quindi disponibile per il match contro l’Inter in programma allo Stadio Olimpico alle 21:45 di domenica 19 luglio. Per l’inglese è ballottaggio con Kolarov nel trio difensivo composto anche da Mancini e Ibanez. Leggi su sportface

