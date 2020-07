Roma, prenotano la stanza in un B&B del Centro: poi rubano i soldi dalla cassa. Un furto studiato in ogni dettaglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Hanno prenotato una stanza in un B&B nel Centro della capitale e, una volta arrivati, hanno forzato la cassa dove i gestori custodivano il denaro, sottraendo l’intero incasso della giornata. prenotano la stanza in un B&B del Centro di Roma: poi rubano i soldi dalla cassa Immediato l’intervento della pattuglia del commissariato Celio – diretto da Maria Sironi – che ha verificato, nell’attività di primo intervento, la presenza di un sistema di videosorveglianza dalle cui immagini gli agenti sono così riusciti a risalire agli autori del furto, due ragazzi ed una ragazza. Poi, controllando la carta di credito utilizzata per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, prenotano la stanza in un B&B del Centro: poi rubano i soldi dalla cassa. Un furto studiato in ogni dettaglio - alessiobau : RT @Roma: #Turismo, presentata convenzione Roma Capitale - Airbnb: dal 1 luglio il contributo di soggiorno da parte degli utenti che preno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prenotano Roma, prenotano la stanza in un B&B del Centro: poi rubano i soldi dalla cassa. Un furto studiato in ogni dettaglio Il Corriere della Città Roma, prenotano la stanza in un B&B del Centro: poi rubano i soldi dalla cassa. Un furto studiato in ogni dettaglio

Prenotano la stanza in un B&B del centro di Roma: poi rubano i soldi dalla cassa Immediato l’intervento della pattuglia del commissariato Celio – diretto da Maria Sironi – che ha verificato, ...

Un anno senza Camilleri. Ricordi e critiche foglianti

“Diventato cieco mi è venuta una curiosità immensa di intuire cosa sia l'eternità, quell'eternità che ormai sento così vicina a me”, diceva. E la mattina del 17 giugno 2019, quella voglia se l'è tolta ...

Prenotano la stanza in un B&B del centro di Roma: poi rubano i soldi dalla cassa Immediato l’intervento della pattuglia del commissariato Celio – diretto da Maria Sironi – che ha verificato, ...“Diventato cieco mi è venuta una curiosità immensa di intuire cosa sia l'eternità, quell'eternità che ormai sento così vicina a me”, diceva. E la mattina del 17 giugno 2019, quella voglia se l'è tolta ...