Real Madrid | Perez | «Mercato? Mbappé può aspettare»

Intervistato da Onda Cero, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha fatto il punto del prossimo Mercato dei Blancos Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha analizzato come sarà il Mercato dei Blancos nella prossima sessione. Ecco le dichiarazioni del dirigente a Onda Cero: Mercato – «Mbappé può aspettare. Il Real Madrid tornerà ad acquistare i migliori giocatori quando la situazione cambierà. La situazione causata dal Covid 19 è molto difficile e per questo motivo non ci saranno grandi affari. E' difficile chiedere ai giocatori di ridursi gli stipendi e poi investire tanti soldi per un grande ...

Gareth Bale, il connubio ideale tra un fisico esplosivo ed una rapidità senza precedenti. Talento cristallino, fragile, come il vetro. Bello in apparenza, graziante nelle movenze, gestione della sfera ...

