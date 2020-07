Rai, fuori Isoardi, Ventura, Cuccarini: parla Lucio Presta, l’avviso (Di venerdì 17 luglio 2020) Tante conferme, ma anche tanti personaggi ‘vacanti’: come ogni anno la presentazione dei palinsesti Rai – avvenuta ieri 16 luglio – a qualcuno ha dato e a qualcuno ha tolto. Consuete anche le polemiche che ne sono seguite. Nel frattempo ha parlato Lucio Presta, marito di Paola Perego nonché potente agende del mondo televisivo. Presta … L'articolo Rai, fuori Isoardi, Ventura, Cuccarini: parla Lucio Presta, l’avviso proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

reportrai3 : Dopo una vacanza fuori regione, l’assessore alla Sanità altoatesina Thomas Widmann ha contratto il coronavirus. Era… - CdGherardesca : Giovedì vedrò Milly Carlucci ai #palinsestirai . Sono terrorizzato. Sicuramente mi vedrà grasso e fuori forma e ver… - leggoit : Diaco fuori dai palinsesti di Rai Uno nonostante gli ascolti: «Nessuna comunicazione». Lo sfogo su Twitter, poi can… - Nury07833353 : RT @gabelmanu: Sbattuti fuori i #Benetton ? Sbattuto fuori il puttaname dal #Coni ? Adesso si proceda a sbattere fuori la politica dalla #R… - vapenpu : RT @gabelmanu: Sbattuti fuori i #Benetton ? Sbattuto fuori il puttaname dal #Coni ? Adesso si proceda a sbattere fuori la politica dalla #R… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai fuori

Tante conferme, ma anche tanti personaggi ‘vacanti’: come ogni anno la presentazione dei palinsesti Rai – avvenuta ieri 16 luglio – a qualcuno ha dato e a qualcuno ha tolto. Consuete anche le polemich ...Rai presenta i Palinsesti 2020/2021: Nuove Fiction, Sequel, Film per la TV, Docufiction e Titoli Evento. Ecco l'offerta Rai Fiction per la nuova Stagione TV. Indice Rai Fiction: l'Offerta 2020/2021 Ra ...