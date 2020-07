Prince Of Persia: The Dagger Of Time, l'escape room VR si mostra in queste prime immagini (Di venerdì 17 luglio 2020) Ubisoft ha rilasciato alcuni screenshot del suo imminente gioco arcade escape room VR Prince of Persia: The Dagger of Time. Il gioco era originariamente previsto per il lancio in varie località del mondo in primavera, ma mancava la sua data di lancio, probabilmente a causa della pandemia di Coronavirus.Secondo Ubisoft, The Dagger of Time è un gioco escape room virtuale che permetterà ai giocatori di "sperimentare il controllo del tempo". È concepito come un'esperienza cooperativa in cui la collaborazione tra i giocatori è essenziale. Usando i poteri del controllo del tempo, così come il classico parkour e utilizzando le abilità per risolvere i puzzle, dovrete trovare la ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'escape room #PrinceofPersiaTheDaggerOfTime si mostra nelle prime immagini. - GamingTalker : Prince of Persia The Dagger of Time, ecco le prime immagini del nuovo gioco VR Escape Room di Ubisoft… - tech_gamingit : Prime immagini per Prince of Persia The Dagger of Time, la nuova esperienza di Ubisoft in VR (per escape room) - oOShinobi777Oo : Prime immagini per Prince of Persia The Dagger of Time, la nuova esperienza di Ubisoft in VR (per escape room) - EnzoGiraudOff : @Virtasss Le petit Prince of persia là saah -

Ultime Notizie dalla rete : Prince Persia Prince of Persia: The Dagger of Time, annunciato l’Escape Game VR Game Legends Prince of Persia The Dagger of Time, ecco le prime immagini del nuovo gioco VR Escape Room di Ubisoft

Lo scorso 12 febbraio Ubisoft annunciò Prince of Persia: The Dagger of Time, un gioco per la realtà virtuale e per le Escape Room che, sfortunatamente, non rappresenta un vero e proprio nuovo titolo d ...

Prince of Persia The Dagger of Time: prime immagini dell'escape room VR di Ubisoft

A cinque mesi dall'annuncio di Prince of Persia The Dagger of Time, le alte sfere di Ubisoft mostrano le prime immagini ingame dell'esperienza a tema Prince of Perisa da vivere a breve nelle escape ...

Lo scorso 12 febbraio Ubisoft annunciò Prince of Persia: The Dagger of Time, un gioco per la realtà virtuale e per le Escape Room che, sfortunatamente, non rappresenta un vero e proprio nuovo titolo d ...A cinque mesi dall'annuncio di Prince of Persia The Dagger of Time, le alte sfere di Ubisoft mostrano le prime immagini ingame dell'esperienza a tema Prince of Perisa da vivere a breve nelle escape ...