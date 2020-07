Per tutti i giocatori EMUI 10.1 su Huawei è la nuova frontiera, ecco perché (Di venerdì 17 luglio 2020) Ci sono buoni motivi per aggiornare il proprio smartphone Huawei ad EMUI 10.1, naturalmente se compatibile. La nuova interfaccia software del produttore cinese include delle funzioni più che gradite per gamers incalliti ma anche per chi, una volta ogni tanto, utilizza il proprio device mobile proprio per qualche sessione di gioco con qualche titolo. Huawei ha compreso bene la stretta correlazione tra il mondo dei giochi e quello e dispositivi mobili. Attualmente nel mondo sono attivi oltre 2,5 miliardi di giocatori e si stima che già entro il 2022 circa il 50% dell'intero mercato non utilizzerà le console ma piuttosto il proprio smartphone o tablet per svagarsi con il proprio titolo preferito. Ancor prima dell'avvento dell'EMUI 10.1 su ... Leggi su optimagazine

channeldraw : Stamattina abbiamo inaugurato una grande installazione dal titolo 'Seduti accanto a Zaky' nell'Aula Magna della… - UniboMagazine : Siamo tutti Patrick Zaky. Continuiamo a chiederne la liberazione: le sagome dello studente egiziano, disegnate da G… - matteosalvinimi : #Salvini: mi auguro che il governo si occupi del rinvio delle tasse. Lo stanno chiedendo tutti ormai, Commercialist… - novemillimetri : RT @GenCar5: Per +24 ore i giornali hanno informato l'Italia intera di due morti a #Palermo, che per fortuna non c'erano. Il fatto antipati… - antojackie : @BersaniLeda @comemusica @chlebnikov012 @FrankyTraboda @FrankCapitone @beigua1962 @lukogene @DemoFranca @KglLaura… -

Ultime Notizie dalla rete : Per tutti Sergio Pininfarina: “L’auto del futuro è servita: stessa meccanica per tutti" La Repubblica Rocca di Papa – Parte “Rocca Camp(i)”, il centro sportivo gratuito per bambini e ragazzi alla Pompa

Novità per tutti i bambini e ragazzi di Rocca di Papa. Apre il Rocca Camp(i), grazie al patrocinio del Comune di Rocca di Papa e alla collaborazione tra la società RDP e lo Chalet del Parco, parte il ...

Savona, una raccolta di cibo per gatti di strada e cani

I volontari dell’Enpa tornano ad aiutare i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada e i proprietari indigenti di cani. Oggi, venerdì 17 luglio, gli zoofili saranno in via Puccini 1 ...

Novità per tutti i bambini e ragazzi di Rocca di Papa. Apre il Rocca Camp(i), grazie al patrocinio del Comune di Rocca di Papa e alla collaborazione tra la società RDP e lo Chalet del Parco, parte il ...I volontari dell’Enpa tornano ad aiutare i gattari e le gattare a sfamare le colonie di gatti di strada e i proprietari indigenti di cani. Oggi, venerdì 17 luglio, gli zoofili saranno in via Puccini 1 ...