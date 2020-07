Paura nella notte, trema la terra: avvertita scossa di terremoto di magnitudo 4.2 (Di venerdì 17 luglio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:50 in Slovenia, vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Secondo i rilevamenti dell’Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella slovena Plezzo, a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). La scossa è stata chiaramente avvertita dalla … L'articolo Paura nella notte, trema la terra: avvertita scossa di terremoto di magnitudo 4.2 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

HuffPostItalia : Terremoto 4.2 nella notte, paura in Friuli Venezia Giulia - Corriere : Paura nella notte in Friuli, terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia

Terremoto tra Italia e Slovenia, scossa magnitudo 4,2: paura in Friuli e Veneto

Il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella slovena Plezzo e a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). Su altre fonti Terremoto in Slovenia e Friuli Venezia Giulia. Il ...

