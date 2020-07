MotoGp, Ciabatti mette le cose in chiaro: “un ritorno di Lorenzo alla Ducati? E’ un’idea che ha solo lui in testa” (Di venerdì 17 luglio 2020) La line-up della Ducati per la stagione 2021 non è ancora stata totalmente definita, non si conosce ancora il nome del compagno di Jack Miller, considerando che il contratto di Andrea Dovizioso scadrà alla fine del 2020. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesNelle ultime settimane si è sparsa la voce di un clamoroso ritorno in Ducati di Lorenzo, ma Paolo Ciabatti ha fatto chiarezza ai microfoni di DAZN: “per il momento non c’è niente, naturalmente Jorge vorrebbe tornare in Ducati e fare qualcosa per concludere la sua carriera in maniera differente, ma per ora è solo un’idea che è nella testa di Jorge. Penso che la cosa più intelligente sia aspettare qualche gara per vedere cosa ne pensa ... Leggi su sportfair

