Microsoft: Xbox One X e One S All-Digital non saranno più prodotte (Di venerdì 17 luglio 2020) Giunge al termine il ciclo vitale di Xbox One X e di Xbox One S All-Digital. I due modelli cesseranno di essere prodotti tra poche settimane Ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore la notizia che Microsoft ha deciso di mettere uno stop alla produzione di Xbox One X e di Xbox One S All-Digital Edition nelle prossime settimane. L’ormai palese intenzione del colosso di Redmond è convogliare tutte le proprie energie nella diffusione della prossima nuova macchina hardware. Ecco le dichiarazioni ufficiali su Xbox One X e di Xbox One S All-Digital della casa di Redmond Nelle ultime ore, un portavoce di Microsoft ha ufficializzato i piani relativi agli attuali modelli di ... Leggi su tuttotek

