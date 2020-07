Luglio, ingorgo fiscale per le Partite Iva. Proroga a settembre? (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 20 Luglio prossimo ben 246 scadenze fiscali attendono alla cassa i contribuenti italiani. Un vero e proprio ingorgo fiscale che ha spinto i commercialisti a chiedere al governo un nuovo rinvio al 30 settembre, dopo la Proroga concessa a causa della pandemia dal 30 giugno al 20 Luglio. Sono ben 4,5 milioni le Partite Iva chiamate alla cassa. Le scadenze Queste le scadenze principali del mese di Luglio: 16 Luglio Versamento ritenute e contributi per i sostituti di imposta, più versamento dell’Iva mensile. 17 Luglio Finestra per gli ammortizzatori sociali per le aziende che non richiedono l’anticipazione. 20 Luglio Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio, imposta di bollo ... Leggi su quifinanza

