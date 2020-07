Lettera degli esuli a Mattarella: "Via l'onorificenza allo scrittore che ha negato le foibe" (Di venerdì 17 luglio 2020) Elena Barlozzari Gli esuli scrivono al presidente Mattarella per chiedere la revoca dell'onorificenza concessa a Boris Pahor, lo scrittore che ha definito le foibe "una balla" Le foibe? “È tutta una balla questa, non era vero niente”. Le parole pronunciate lunedì scorso da Boris Pahor, scrittore triestino della minoranza slovena, continuano ad echeggiare. Soprattutto nella testa di chi da anni si occupa di mantenere vivo il ricordo delle atrocità che si sono consumate sul confine orientale. Gente come Massimiliano Lacota, 48 anni, presidente dell’Unione degli Istriani ed esule di seconda generazione. Lunedì scorso era sintonizzato su Telequattro per seguire la diretta della riconsegna ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si pie… - GiorgioVaccaro : RT @__Naglfar: Lettera degli esuli a Mattarella: 'Via l'onorificenza allo scrittore che ha negato le foibe' - __Naglfar : Lettera degli esuli a Mattarella: 'Via l'onorificenza allo scrittore che ha negato le foibe' - l_indro : La lettera degli 80 #paperoni per la prima volta prova rompere il muro di noncuranza dei governi per cui chi ha di… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Lettera da Londra: Il governo impone le protezioni, ma non da subito e con troppe eccezioni. Intanto Johnson si piega… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera degli Roma, lettera-appello delle associazioni antifasciste alla prefettura: "La sede occupata dall'estrema destra a Ostia va chiusa" La Repubblica Nubifragio a Palermo, la proposta al sindaco “Serve prevenzione, installare pluviometri o sensori di allerta” (VIDEO)

Continuano le polemiche e le accuse incrociate sui danni ed il panico provocati dal violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo nel giorno del Festino. Mentre il prefetto Forlani dichiara che no ...

Lettera degli esuli a Mattarella: "Via l'onorificenza allo scrittore che ha negato le foibe"

Gente come Massimiliano Lacota, 48 anni, presidente dell’Unione degli Istriani ed esule di seconda generazione ... Uno scivolone inatteso, che ha lasciato il segno e lo ha spinto a scrivere una ...

Continuano le polemiche e le accuse incrociate sui danni ed il panico provocati dal violento nubifragio che si è abbattuto su Palermo nel giorno del Festino. Mentre il prefetto Forlani dichiara che no ...Gente come Massimiliano Lacota, 48 anni, presidente dell’Unione degli Istriani ed esule di seconda generazione ... Uno scivolone inatteso, che ha lasciato il segno e lo ha spinto a scrivere una ...