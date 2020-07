Lavori Pubblici, Giuseppe Puzio: “No ai termovalorizzatori” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Giuseppe Puzio, coordinatore provinciale di Centro Democratico a Benevento. “Un termovalorizzatore per provincia è un progetto ambizioso, del quale si parla già da qualche tempo come un mezzo che aiuta a gestire i rifiuti urbani in modo ottimale. Noi siamo contrari alla costruzione di un inceneritore in una zona come Ponte Valentino, ricca di stabilimenti, aziende, persone. Piuttosto, si potrebbe incentivare a migliorare la raccolta differenziata, per salvaguardare l’ambiente. A sostegno del progetto di stazionare un termovalorizzatore per provincia, ci sono dati che riportano che la produzione di sostanze tossiche di questi impianti è al di sotto dei limiti consentiti. Ma, come spiega Stefano Ciafani, Ingegnere ... Leggi su anteprima24

dellorco85 : La costruzione del #Mose è partita nel 2003, avevo 18 anni. Oggi ne ho 34 e pare sarà operativo nel 2021 con costi… - virginiaraggi : Oggi vi voglio raccontare come stanno procedendo i lavori del cantiere per la riqualificazione del Piazzale Ovest,… - SassiLive : CONSIGLIO COMUNALE DI MATERA APPROVA MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 E RELATIVO ELENC… - SaltoBz : L’urbanistica bolzanina prima delle elezioni: approvata l’infornata di variazioni del #Puc. Ok a lavori pubblici e… - AGodone : RT @LavoriPubblici: Entra in vigore oggi il dl n. 76/2020 che contiene #Semplificazioni in materia di contratti pubblici @LavoriPubblici h… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori Pubblici Decreto Semplificazioni: Le modifiche al Codice dei contratti pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Lavori Pubblici CASTELNUOVO: AL LAVORO PER ADEGUARE LE SCUOLE ALLE MISURE ANTI COVID-19

Il Comune di Castelnuovo Berardenga guarda al prossimo anno scolastico nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo pari ...

Provincia di Brescia, piano lavori da 294milioni di euro per strade, ponti e gallerie

Ammonta a 294.683.000 euro la somma di investimento per gli interventi su strade, piste ciclabili, ponti, gallerie programmati dalla Provincia di Brescia per migliorare la circolazione sul territorio ...

Il Comune di Castelnuovo Berardenga guarda al prossimo anno scolastico nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo pari ...Ammonta a 294.683.000 euro la somma di investimento per gli interventi su strade, piste ciclabili, ponti, gallerie programmati dalla Provincia di Brescia per migliorare la circolazione sul territorio ...