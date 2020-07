Johnny Depp: le ex Vanessa Paradis e Winona Ryder non testimonieranno a Londra (Di venerdì 17 luglio 2020) Due tra le donne più importanti della vita di Johnny Depp, Vanessa Paradis e Winona Ryder, non verranno ascoltate dal giudice dell’Alta Corte londinese chiamata a stabilire se il britannico “The Sun” abbia diffamato o meno l’attore definendolo “picchiatore di mogli”. Le due non testimonieranno per volere dell’avvocato di Johnny Depp, David Sherborne. “Non ne abbiamo bisogno. Anche se sarebbe stato un immenso piacere averle in aula”. Con queste parole l’avvocato che sta difendendo Johnny Depp a Londra nella causa contro il quotidiano “The Sun”, David Sherborne, ha comunicato alla stampa che l’ex ... Leggi su velvetgossip

