Incidente sulla Pontina, strada chiusa: scontro tra cinque auto e un furgone, veicoli fermi in coda per 15 km (Di venerdì 17 luglio 2020) Incidente sulla Pontina, gli aggiornamenti. E’ peggiorata sensibilmente la situazione sulla statale SS148 a seguito del grave sinistro verificatosi intorno alle 17.00 di oggi, venerdì 17 luglio 2020. A scontrarsi, in un maxi tamponamento, sono stati diversi veicoli (almeno tre) e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ardea, i sanitari del 118 – con tre ambulanze e un mezzo aereo – e i Vigili del Fuoco. Incidente Pontina oggi 17 luglio 2020 La circolazione sulla statale 148 è completamente bloccata già da Castel Romano in direzione sud. Almeno 15 i km di coda verso Latina/Terracina: il sinistro si è verificato all’altezza del km 36+000 tra Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta

