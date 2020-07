Incidente camion contro macchina sulla Altamura-Ruvo: quattro morti (Di venerdì 17 luglio 2020) Gravissimo Incidente stradale sulla strada provinciale 151 Altamura-Ruvo di Puglia, in quattro perdono la vita. Fatale per le vittime di un'autovettura lo scontro con un camion, avvenuto al km 20+500. ... Leggi su quotidiano

