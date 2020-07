Il marketing del risparmio e i codici sconto (Di venerdì 17 luglio 2020) I codici sconto digitalizzati rappresentano uno dei più importanti strumenti di marketing usati dai negozi e dai brand al fine di promuovere sconti e offerte. È questo il cosiddetto fenomeno del couponing digitale, anche se è utile sottolineare che i coupon e i codici sconto sono realtà differenti. Si potrebbero definire i codici sconto come un’evoluzione del couponing in formato digitale: una tendenza che dipende dalla costante crescita dei negozi online. Chi acquista deve semplicemente copiare e incollare, nel corso della transazione, un codice che deve essere inserito in un form apposito. Il ruolo del web marketing Gli esperti di web marketing hanno compreso ormai da tempo il valore dei ... Leggi su kontrokultura

CdGherardesca : Gli errori del 'Frankenstein marketing' fallimentare (e per niente controintuitivo) del video per YesMilano, che si… - ibdiit : La Toolbox definitiva del Content Marketing: 55 strumenti che devi conoscere The Ultimate Content Marketing Toolb… - Marcopedro6 : @ricpuglisi @ar888 Conta più come ti vendi di quello che vali o fai. È così in tutti i settori ormai,quando un bene… - vivailclero : @gps72 Benetton non avranno tutte le colpe del crollo, ma probabilmente qualcuna l'avranno visto che sono quelli ch… - BDaigo : #Marketing @VitoLops: 'Al netto degli aiuti stanziati e al netto di quelli che al momento appartengono alla categor… -

Ultime Notizie dalla rete : marketing del Contesti diVini - Strumenti di Web Marketing applicati al mondo del vino e dell'enoturismo Francesco Saverio Russo Xbox Series X: quanto durerà l'evento del 23 luglio? Ci sarà la console next-gen?

Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, è da poco intervenuto sulle pagine di Xbox Wire per fornirci qualche informazione aggiuntiva sull'evento dei giochi Xbox Series X del 23 luglio. Tra le alt ...

“Un centro commerciale naturale per Senigallia”

Diritti al Futuro sostiene ed esprime la propria più convinta adesione al Manifesto per “Un Centro Commerciale Naturale per Senigallia”. L’idea nasce per richiamare l’attenzione di enti, associazioni, ...

Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, è da poco intervenuto sulle pagine di Xbox Wire per fornirci qualche informazione aggiuntiva sull'evento dei giochi Xbox Series X del 23 luglio. Tra le alt ...Diritti al Futuro sostiene ed esprime la propria più convinta adesione al Manifesto per “Un Centro Commerciale Naturale per Senigallia”. L’idea nasce per richiamare l’attenzione di enti, associazioni, ...