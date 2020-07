Iago Falque e la salvezza del Genoa: “Gara col Lecce una finale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una sconfitta amara che mette a serio rischio la permanenza in Serie A del club. Il Genoa è chiamato a rialzarsi dopo il k.o. subito dal Torino e per farlo dovrà assolutamente vincere lo scontro diretto contro il Lecce. Una partita che arriva immediatamente nel weekend in modo da fornire la chance di riscatto. Di questo avviso è Iago Falque, attaccante del Grifone, che ha fatto intendere le sue intenzioni tramite un messaggio sui social.Iago Falque: "Lecce una finale"caption id="attachment 992863" align="alignnone" width="494" (Getty Images)/caption"Non c'è tempo per lamentarsi", ha scritto Iago Falque su Instagram dopo l'amara sconfitta subita ad opera del Torino. "Domenica abbiamo una finale! Tutti ... Leggi su itasportpress

