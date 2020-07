Frosinone, Tari, Imu e imposta pubblicità: il consiglio blocca gli aumenti tariffari. La città “respira” (Di venerdì 17 luglio 2020) L’amministrazione Ottaviani è riuscita a bloccare gli aumenti Tariffari dei tributi comunali, per venire incontro alle esigenze della crisi sociale ed economica derivante dell’emergenza Covid. Il consiglio comunale, infatti, nell’ultima seduta, ha approvato la variazione scadenze di versamento Tari anno 2020, per emergenza COVID, modificando così le date di acconto per il versamento Tari 2020, con le seguenti scadenze: prima rata a settembre; la seconda a ottobre; la terza a novembre e la quarta, finale, a dicembre. Anche il secondo punto è stato approvato: le Tariffe della Tari da applicare nell’anno 2020 sono rimaste invariate rispetto all’anno 2019. Ciò è stato disposto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

