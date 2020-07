Formula 1, due casi di positività al Coronavirus registrati in Ungheria: i due individui non erano presenti in Austria (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono stati registrati i primi due casi di positività al Coronavirus in Formula 1 dalla ripresa delle attività, si tratta di due persone presenti in Ungheria che avevano saltato però la doppia trasferta in Austria. I vertici del circus hanno fatto sapere che, nel periodo compreso tra il 10 e il 16 luglio, sono stati effettuati ben 4.997 di cui due appunto positivi al Covid-19. Le persone in questione sono già state prontamente isolate, così come sono stati tracciati i contatti che le stesse hanno avuto negli ultimi giorni. Ulteriori dettagli non sono stati forniti dalla Formula 1, ma comunque quanto avvenuto non avrà alcun impatto sul regolare svolgimento del Gran Premio ... Leggi su sportfair

La Ferrari di Sebastian Vettel ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del seconde pesantemente condizionate dalla pioggia. Il tedesco, con 1:40.464, ha preceduto di c ...

Primi due casi di positività al coronavirus nel paddock della Formula 1. La Fia e la F1 hanno annunciato che due persone sono risultate positive al Covid-19, sono rimosse dai propri incarichi e isolat ...

