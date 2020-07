Femminicidio nel torinese: uccide la donna con cui aveva una relazione e poi si spara (Di venerdì 17 luglio 2020) A Carmagnola, nel torinese, un uomo di 71 anni, Pasquale Mattana, ha ucciso una donna, Eufrosina Martini, 68 anni, con cui aveva una relazione. L'uomo poi è rientrato nella sua abitazione e si è tolto ... Leggi su globalist

eccapecca : Sta diventando una prassi giornaliera ... quando vi indignate? #femminicidio e #Italiani ... - Frances34758218 : Femminicidio nel torinese. Un paio di agenzie aprono l'articolo con la parola 'tragedia'. Falso? No, è senz'altro u… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: “Andare via da casa è davvero difficile. Perché ci sono le rappresaglie e le minacce”. Una squadra di giornalisti di Le… - Femminicidio : @CorteCost Una data storica. Ora è tempo di firmare lw sentenze usando il genere giusto, nel rispetto delle indicaz… - augustabened1 : RT @Internazionale: “Andare via da casa è davvero difficile. Perché ci sono le rappresaglie e le minacce”. Una squadra di giornalisti di Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio nel A che punto è la lotta ai femminicidi in Italia - Annalisa Camilli Internazionale Una panchina rossa per ricordare Alessandra, uccisa dal suo compagno

Una panchina rossa per ricordare Alessandra Cità, 47 anni, vittima di femminicidio. Alessandra viveva a Truccazzano e lavorava all’Atm: guidava il “jumbo”, il tram sulla linea 27, aveva una grande pas ...

Femminicidio nel torinese: uccide la donna con cui aveva una relazione e poi si spara

A Carmagnola, nel Torinese, un uomo di 71 anni, Pasquale Mattana, ha ucciso una donna, Eufrosina Martini, 68 anni, con cui aveva una relazione. L'uomo poi è rientrato nella sua abitazione e si è tolto ...

Una panchina rossa per ricordare Alessandra Cità, 47 anni, vittima di femminicidio. Alessandra viveva a Truccazzano e lavorava all’Atm: guidava il “jumbo”, il tram sulla linea 27, aveva una grande pas ...A Carmagnola, nel Torinese, un uomo di 71 anni, Pasquale Mattana, ha ucciso una donna, Eufrosina Martini, 68 anni, con cui aveva una relazione. L'uomo poi è rientrato nella sua abitazione e si è tolto ...