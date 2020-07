Cresima e battesimo, “cancellati” padrino e madrina: la decisione di un vescovo (Di venerdì 17 luglio 2020) Il vescovo di Sulmona, Michele Fusco, cancella da alcuni sacramenti le figure del padrino e della madrina. Con un decreto emesso giovedì 16 luglio, e in vigore per tre anni a partire dal prossimo primo agosto, il vescovo Fusco ha abolito la presenza di padrini e madrine nei sacramenti del battesimo e della Cresima o … L'articolo Cresima e battesimo, “cancellati” padrino e madrina: la decisione di un vescovo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

