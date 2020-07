Coronavirus, un vaccino OGM per modificarci geneticamente? Le stranissime teorie di Cunial e Byoblu (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19La deputata Sara Cunial ha aggiornato la rete sulle sue suggestive tesi, presentate in un’interrogazione parlamentare. Bill Gates e il vaccino di Moderna, sarebbero parte di un complotto volto a usare la pandemia del nuovo Coronavirus, per «riprogrammare» il nostro sistema immunitario. Non è chiaro cosa significhi esattamente, ma dalle sue affermazioni sembrerebbe qualcosa di molto pericoloso. Anche Byoblu, intervistando l’ex deputato Ivan Catalano e Antonietta Gatti (personaggio apprezzato negli ambienti “free-vax”), riporta in un servizio la «minaccia dei vaccini OGM». Il riferimento? Il Parlamento ... Leggi su open.online

