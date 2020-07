Chiusure in autostrada, notte di traffico paralizzato sull’Aurelia. Stamattina nuove code, poi la situazione è migliorata (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempi di percorrenza surreali, ieri sera, per chi da Genova era diretto a ponente lungo l’unica strada possibile, la via Aurelia: dal capoluogo a Celle Ligure ci sono volute quasi 3 ore Leggi su ilsecoloxix

strofuggi : RT @ilsecoloxix: Tempi di percorrenza surreali, ieri sera, per chi da Genova era diretto a ponente lungo l’unica strada possibile, la via A… - IlMagodiIos : RT @GenovainAzione: E intanto, fra proclami di epocali vittorie e assurde guerre politiche, la situazione in #Liguria resta questa: traffic… - Miti_Vigliero : RT @GenovainAzione: E intanto, fra proclami di epocali vittorie e assurde guerre politiche, la situazione in #Liguria resta questa: traffic… - de_mico : RT @GenovainAzione: E intanto, fra proclami di epocali vittorie e assurde guerre politiche, la situazione in #Liguria resta questa: traffic… - GenovainAzione : E intanto, fra proclami di epocali vittorie e assurde guerre politiche, la situazione in #Liguria resta questa: tra… -