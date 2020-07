“Bye bye Zaki”: polemiche dopo il post del segretario della Lega di Modena (Di venerdì 17 luglio 2020) BOLOGNA – La Lega prenda le distanze pubblicamente da Luca Rossi, segretario del Carroccio a Modena, dopo le sue esternazioni sui social network riferite al prolungamento della detenzione in Egitto, dello studente dell’Universita’ di Bologna, Patrick Zaki. A chiederlo e’ la senatrice bolognese del Movimento 5 stelle, Michela Montevecchi, vicepresidente della commissione Cultura e membro della commissione Diritti umani, in riferimento al post su Facebook di Rossi in cui si legge: “Esistono Paesi seri come l’Egitto che non si lasciano condizionare dalle Ong. Bye bye Zaki“. Leggi su dire

