Twitter, importante attacco hacker subito: coinvolti diversi account verificati (Di giovedì 16 luglio 2020) Mercoledì 15 giugno è stato un giorno tutt’altro semplice per Twitter, visto che il popolare social media ha subito quello che è probabilmente il più grande attacco hacker dalla sua creazione nel 2006. account “vip” compromessi In questa giornata infatti sono risultati compromessi numerosi account verificati, di proprietà di figure molto importanti e famose, sia politche (Barack Obama e Joe Biden, candidato per il partito Democratico statunitense alle prossime elezioni), sia di spettacolo, come Kanye West e consorte, la nota Kim Kardashian, nonchè quelli di famosi imprenditori come Elon Musk. L’attacco non consentito si è manifestato sotto forma di messaggi scam, ovvero ... Leggi su giornal

Queste ultime ore Twitter, uno dei più importanti social è finito nella bufera. L’importante mezzo di comunicazione utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo, è stato vittima di un potente att ...

