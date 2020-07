Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini (Di giovedì 16 luglio 2020) Un nubifragio a Palermo. Se fosse un romanzo, si dovrebbe intitolare “La morte a Palermo”, sebbene nel nostro caso non siamo in presenza di una trasposizione letteraria di Thomas Mann in Sicilia. Al contrario, dobbiamo accontentarci della prosa di Matteo Salvini, lì pronta ad accompagnare l’accaduto. A Palermo, per “la morte”, cioè “’a muorti”, da pronunciare nel più duro dialetto, si intende il tombino, ciò che serve per far defluire le acque piovane, forse perfino le reflue. Dunque, tecnicamente parlando, la tragedia avvenuta in città, nel perimetro urbanistico della cosiddetta Circonvallazione, è soprattutto una questione di tombini, di scarichi, di “morte” nel senso spicciolo appena indicato. Tutto ciò, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini - giampifiore : RT @HuffPostItalia: Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini - fulvioabbate : Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini (che si fa razzismo) (di Fulvio Abbate) - fseviareggio : RT @HuffPostItalia: Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini - ontoxy : RT @HuffPostItalia: Su Palermo piove anche la mediocrità di Salvini -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo piove Piove e Palermo si allaga, sommozzatori in azione in viale Regione « Palermo blog Rosalio.it Piove pure dentro la biblioteca regionale, centinaia di libri zuppi: "Dobbiamo chiudere"

Centinaia di libri, alcuni dei quali hanno più di 600 anni, si sono inzuppati e per recuperare l'immenso patrimonio ed evitare che ammuffisca ci vorranno settimane, forse mesi. L'alluvione di ieri ha ...

Marocchi spudorato, segna la Juventus e confessa il suo tifo: “Ora andiamo a vincere”

Continuano le polemiche in casa Sky. Dopo il battibecco tra l’ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa ieri sera si è consumato un altro atto capace di scatenare tante polemic ...

Centinaia di libri, alcuni dei quali hanno più di 600 anni, si sono inzuppati e per recuperare l'immenso patrimonio ed evitare che ammuffisca ci vorranno settimane, forse mesi. L'alluvione di ieri ha ...Continuano le polemiche in casa Sky. Dopo il battibecco tra l’ex allenatore della Fiorentina, Sinisa Mihajlovic e Fabio Caressa ieri sera si è consumato un altro atto capace di scatenare tante polemic ...