“Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi”. Conte: “Le donne salveranno il mondo” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Sono voluto essere qui nonostante l’appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi… stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. stiamo affinando, ecco, lo studio dei dossier per questo rush finale, che speriamo sia proficuo”. Prima di partire alla volta di Bruxelles, per l’atteso Consiglio europeo, stamane il premier Conte ha presenziato all’appuntamento della task Foce ‘donne per un nuovo Rinascimento’, al Museo d’arte Contemporanea di Roma. Per l’occasione il premier è voluto intervenire sulle pari opportunità, spiegando che “Ci sono già delle proposte di legge in Parlamento, trovo ... Leggi su italiasera

Marcozanni86 : Avevamo smontato già in partenza la bodenza di fuogo da 700 miliardi di Giuseppi e 'Bella ciao', ora sono le stesse… - italiaserait : “Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi”. Conte: “Le donne salveranno il mondo” - lauramagra : @InfoAtac capolinea del 32 saxa rubra l'orario di partenza era 15.32. Sono le 15.36 bus non partito - CBardelle : @iclaudi0 @e_astuto @Maxxxibb3 @Mov5Stelle Se così fosse, e ci sono pareri diversi, #m5s non sostenga tesi che sa i… - LucienVangon : @Tonino79891314 @Blinky74 @danpoggio @GigiPadovani Carissimo, pensa che non ne abbia letti? Pensa che non ne abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono partenza Libia, segnali contrastanti da Sarraj e Haftar su Sirte e Jufra Difesa e Sicurezza