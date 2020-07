Reddito di cittadinanza e di emergenza, entrambe le domande accolte: che fare? (Di giovedì 16 luglio 2020) Come è stato più volte ribadito, il Reddito di emergenza e il Reddito di cittadinanza non sono compatibili. Se si percepisce il Reddito di cittadinanza, quindi, non si può presentare domanda di Reddito di emergenza. Cosa succede a chi, avendo presentato domanda per entrambi i sussidi se le vede accogliere tutte e due? Si rischiano multe o sanzioni? Reddito di cittadinanza e redditi di emergenza Una lettrice, preoccupata della situazione in cui si è venuta a trovare, scrive per chiedere: Buongiorno, Avrei una domanda da fare. In poche parole la persona da cui faccio le domande al CAF mi ha fatto fare a Inizio maggio il ... Leggi su notizieora

