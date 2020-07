Palinsesti Rai: Maria De Filippi in prima serata su Rai 1. Torna Antonella Clerici. Confermati Amadeus e Fiorello per Sanremo (Di giovedì 16 luglio 2020) Palinsesti Rai: Maria De Filippi in prima serata su Rai 1. Torna Antonella Clerici.. Confermati Amadeus e Fiorello per Sanremo . Serviva solo l'ufficializzazione, ora c'è, al Festival di Sanremo 2021 ... Leggi su leggo

IlContiAndrea : #PalinsestiRai, ecco le 10 grandi novità: dal trio che non ti aspetti (#MariaDeFilippi, #SabrinaFerilli,… - GiuntoliStefano : RT @Michele_Anzaldi: Nuovi palinsesti Rai: confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti… - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Nuovi palinsesti Rai: confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti… - befourkilamniaz : RT @Luanaisme: Leggo palinsesti Rai e il mio unico pensiero va sempre a zero e lode che è stato cancellato senza un perché. E come ogni ann… - borntolovebike : Palinsesti rai: -qualcosa di buono e innovativo Palinsesti mediaset: -gfvip -Temptation Island -