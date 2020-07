Palermo, non risultano vittime per il nubifragio. Ma esplode la lite tra Orlando e Salvini (i video) (Di giovedì 16 luglio 2020) “Confermo che non risultano vittime della bomba d’acqua al momento”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando incontrando i giornalisti a Palazzo delle Aquile dopo la bomba d’acqua che ha messo in ginocchio ieri sera la città di Palermo. Orlando se la prende con la Protezione civile Quindi il sindaco si addentra in una lite indecorosa, dando la colpa a tutti tranne che a se stesso. Il punto di partenza è il commento di Matteo Salvini: “Il sindaco Orlando pensa solo ai migranti e dimentica i palermitani”. Il giorno dopo Orlando è un fiume in piena. “Abbiamo bisogno di tutto tranne che sciacallaggio. Chiedo rispetto per le eventuali ... Leggi su secoloditalia

ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - ladyonorato : A fronte del disastro di #Palermo, in cui si cercano i dispersi nei fiumi d’acqua creatisi per le strade, #Orlando… - AlessiaMorani : La schifosa propaganda razzista di #Salvini non si ferma neppure davanti ai morti. Ho pena per lui. Tutta la nostra… - IMattanza : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Le svelo un piccolo segreto, le bombe d'acqua non esistono si chiamano nubifragi. I… - BignamiBignami : RT @ElisabettaGall7: In questo commento c’è tutto. Non serve aggiungere, né togliere, nulla. Grazie #Pif #Palermo -