Nubifragio Palermo | Orlando “Protezione civile regionale non affidabile”

"La bomba d'acqua è arrivata senza che vi fosse un'allerta, anzi alle 16.25 la Protezione civile segnava codice verde". Lo ha detto, incontrando i giornalisti, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, all'indomani del Nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando gravi disagi in tutta la città, soprattutto nella zona della circonvallazione.

