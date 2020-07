Napoli, ancora acquisti dalla Francia: in arrivo un difensore del Lille (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Napoli sta progettando la rosa in vista della prossima stagione con Gennaro Gattuso in panchina. La società vuole garantire al tecnico una rosa giovane e di valore, in grado di competere su più fronti.SOLO L'INIZIOcaption id="attachment 988333" align="alignnone" width="594" Osimhen (getty images)/captionVictor Osimhen rappresenta per il Napoli soltanto l'inizio del proprio calciomercato. L'arrivo dell'attaccante rappresenta la volontà da parte di Aurelio De Laurentiis di aprire un nuovo ciclo vincente col club, rinnovando profondamente la rosa e aprendo all'ingresso di giovani di valore in grado di esaltare le doti tattiche di mister Gattuso. In questa direzione va anche il possibile acquisto di un altro giocatore del Lille.IL SOSTITUTO DI KOULIBALYcaption id="attachment ... Leggi su itasportpress

annanamia : Sarri perplesso? I tifosi lo sono ancora di più... - Kekka________ : @sasacipher AHAHAHAHAHA si molti ancora non lo sopportano a me e indifferente ma se segna contro il Napoli ed esult… - BlaDzZ_ : @vingomarr magari non si qualificano manco in Europa League, così è ancora più facile strapparlo dal Wolves anche s… - ContropiedeA : Per Szoboszlai il Napoli è ancora in corsa, non c’è ancora l’accordo col Milan - - napolista : Il Lille ottiene una breve proroga per mettersi in regola col Fair Play Finanziario Il termine fissato dalla Dncg e… -