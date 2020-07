Mostro di Foligno, Luigi Chiatti in aula per la libertà. Il pm: 'E' ancora pericoloso' (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Chiatti è ancora pericoloso? L'uomo che ha commesso il delitto di due bambini a Foligno negli anni '90, può lasciare la residenza psichiatrica in cui si trova ricoverato dopo aver scontato 30 ... Leggi su perugiatoday

