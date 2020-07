Mascherine, gel e spiagge. Come comportarsi regione per regione (Di giovedì 16 luglio 2020) Le ordinanze regionali hanno prorogato l'obbligo di protezione, ma non all'aperto. Coprire la bocca se non c'è la giusta distanza. La Lombardia ammorbidisce i divieti. Si riaprono i circoli ricreativi ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine gel Mascherine, gel e spiagge. Come comportarsi regione per regione Quotidiano.net Mascherine sì, no, forse: dove sono obbligatorie e dove no da oggi 15 luglio

È davvero difficile capire il Governo e il comitato scientifico sulle norme da rispettare in questa fase 3 del Coronavirus. E sulle mascherine il caos è assoluto, le disposizioni nazionali vengono sme ...

Emilia Romagna Dagli steward al divieto di scodellare Giungla di norme per la nuova scuola a Modena

BOLOGNA Ricorda, nella premessa, che Papa Francesco ha affisso un cartello fuori dalla sua porta che recita “Vietato lamentarsi”. Come a dire: rimbocchiamoci le maniche. Ma il messaggio che Stefano Ve ...

