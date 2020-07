Lorella Cuccarini in lutto, lo straziante addio: “Non ci posso credere, continua a danzare tra gli angeli” [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Lorella Cuccarini sconvolta per la prematura morte di Galyn Gorg Mercoledì 15 luglio 2020 Galyn Gorg avrebbe compiuto 56 anni e invece è morta. Per tutti coloro che non la ricordassero la donna in questione era stata la prima ballerina ai varietà ‘SandraRaimondo Show’ e a ‘Fantastico’ al fianco di Lorella Cuccarini. E proprio l’ex padrona di casa de La vita in diretta, appena venuta a conoscenza della triste notizia, ha voluto ricordare l’ex collega per la prematura scomparsa. La professionista romana, attraverso i suoi canali social ha scritto uno straziante messaggio d’addio, dimostrando per l’ennesima volta di essere una donna molto sensibile. “Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava…Sei ... Leggi su kontrokultura

caos_calmo70 : @GuidoCrosetto Quando è entrata Lorella Cuccarini in quota Lega non ha twettato - blogtivvu : Oggi sono stati presentati i palinsesti di Rai1: quale sarà i futuro lavorativo di Lorella Cuccarini ed Elisa Isoar… - GDS_it : Rai: 'Dopo #Lavitaindiretta, #LorellaCuccarini potrebbe condurre lo #ZecchinodOro' - infoitcultura : Palinsesti Rai, il destino di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Simona Ventura - blogtivvu : La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini ufficialmente fuori: ecco cosa farà, parla Stefano Coletta -