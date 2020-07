L'ex di Naya Rivera «non può immaginare di crescere loro figlio senza di lei» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ryan Dorsey è preoccupato per il piccolo Josey, che si trovava insieme alla 33enne al momento della tragedia Leggi su media.tio.ch

LOS ANGELES - L'ex marito di Naya Rivera, Ryan Dorsey, fatica ancora ad accettare la notizia della morte dell'attrice 33enne, annegata nel lago Piru in California. «Ha dormito a stento» ha dichiarato ...

Il 9 luglio del 2020 è giunta una notizia sconvolgente. L’attrice 33enne Naya Rivera, interprete della cheerleader Santana Lopez in Glee, è scomparsa dopo aver fatto un bagno in un lago californiano.

