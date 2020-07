Lazio, Diaconale: «Juventus Lazio? Non sarà più decisiva per lo scudetto» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato in vista del match di lunedì contro la Juventus Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato a Radio Kiss Kiss del match contro la Juventus in programma lunedì 20. Ecco le dichiarazioni del dirigente biancoceleste: «Non sará più una partita decisiva per lo scudetto, e questo ci dispiace. Resta l’orgoglio di esserci battuti affinché questo campionato ricominciasse dopo il lockdown, e lotteremo per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

