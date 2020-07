Juventus, Pjanic è soltanto l’ultimo: le cessioni dei top player degli ultimi anni (Di giovedì 16 luglio 2020) tps title LE MIGLIORI cessioni /tps titleIn casa Juventus sono degli affaristi nati. La fortuna del club piemontese negli ultimi anni sta anche nel saper rivendere giocatori precedentemente acquistati per poco, generando importanti plusvalenze da reinvestire nel mercato. Andiamo a vedere i giocatori che hanno riempito le casse dei bianconeri con la propria cessione.caption id="attachment 992823" align="alignnone" width="594" Coman Juventus (getty images)/captionKingsley Coman è stato ceduto ai tedeschi del Bayern Monaco nel corso dell'estate 2015 per 29 milioni di euro totali, in seguito ad un prestito biennale. Il giocatore francese era arrivato in Italia dal Psg a titolo gratuito, dopo che era scaduto il contratto con i parigini. In questo caso la plusvalenza per ... Leggi su itasportpress

levirivaillecap : @triglione72 @juventus 10 no ma 6 (più pjanic 7) si : Rugani De Sciglio Khedira Matuidi Bernardeschi e Higuain - JuveSicilianDoc : Ci vorrebbe il Maestro @Pirlo_official al posto di Pjanic e Simone @pepigno7 al posto di Bernadeschi E ai me?? Cont… - trespo99 : Quando una squadra in 5 anni passa dai Vidal Pirlo Pogba Marchisio ai Khedira Pjanic Matuidi Rabiot Bentancur qualc… - EnSaRiTo : @UEFAcom_it il barcellona invece cosa fa??? PLUSVALENZE FITTIZZIE CON JUVENTUS??? Pjanic 60mln Arthur 80ml… - infoitsport : Le pagelle della Juventus - Ronaldo e una serata da fantasma. Questo è il vero Pjanic -