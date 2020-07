In fuga da TikTok Chi ha paura dal software power della Cina?

In fuga da TikTok. Chi ha paura dal soft(ware) power della Cina? (Di giovedì 16 luglio 2020) «L’Australia e l’India hanno bannato TikTok. Credo che verrà bannato presto anche qui. Se non mi seguite su Instagram e YouTube andate a seguirmi ora». Flower Friendly ha 1,2 milioni di follower su TikTok. Vive in California e si sposta su una vecchia ambulanza riadattata a camper. Come occupazione principale intreccia dreadlocks per i suoi clienti ma con TikTok stava cominciando ad acquisire popolarità. Almeno fino ad oggi, visto che in uno dei suoi ultimi video chiede ai follower di spostarsi su altre piattaforme. Pochi giorni fa Tyler “Ninja” Blevins, streamer conteso tra Amazon e Microsoft, ha annunciato la cancellazione di TikTok da tutti i suoi dispositivi. Troppo grandi i rischi collegati alla sicurezza: «Speriamo che un’azienda meno invadente e che ... Leggi su open.online

alcinx : RT @Open_gol: In fuga da TikTok. Chi ha paura dal soft(ware) power della Cina? - Open_gol : In fuga da TikTok. Chi ha paura dal soft(ware) power della Cina? - tempoweb : Pastore tedesco attacca cinghiale. Ecco come va a finire #animali #TikTok - ispionline : Con l’implementazione della legge sulla sicurezza nazionale per #HK da #Pechino i colossi occidentali del web hanno… - Affaritaliani : La fuga dei social da Hong Kong: TikTok sospende il servizio -

Ultime Notizie dalla rete : fuga TikTok In fuga da TikTok. Chi ha paura dal soft(ware) power della Cina? Open Quanto è pericoloso (se lo è) TikTok, il social network che spopola tra i più giovani

TikTok sorvegliato speciale ... la dichiarazione che niente è cambiato nelle politiche riguardanti TikTok. La fuga in avanti di Amazon con la successiva marcia indietro è avvenuta dopo le ...

Hong Kong: app in fuga

Non si sa ancora quando l’interruzione inizierà ma è una conseguenza della controversa legge che limita le libertà dei cittadini di Hong Kong. Ma anche TikTok ha annunciato che “a giorni” smetterà di ...

TikTok sorvegliato speciale ... la dichiarazione che niente è cambiato nelle politiche riguardanti TikTok. La fuga in avanti di Amazon con la successiva marcia indietro è avvenuta dopo le ...Non si sa ancora quando l’interruzione inizierà ma è una conseguenza della controversa legge che limita le libertà dei cittadini di Hong Kong. Ma anche TikTok ha annunciato che “a giorni” smetterà di ...