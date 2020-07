Il Decreto Rilancio è legge: ok alla fiducia in Senato con 159 voti a favore (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Decreto Rilancio è stato approvato definitivamente e diventa legge. Il Senato ha confermato la fiducia al governo sul provvedimento, con 159 voti a favore, 121 contrari e nessun astenuto. Al voto hanno partecipato 280 Senatori su 281 presenti e la maggioranza necessaria era di 141. Approvato alla Camera lo scorso 9 luglio e in scadenza sabato, prevede interventi per un valore di 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico dell’emergenza sanitaria su imprese, lavoratori con partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore. Il provvedimento, tra le altre cose, prevede contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell’Irap, il Reddito di emergenza, l’innalzamento da 600 euro a ... Leggi su ilfattoquotidiano

