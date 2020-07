Highlights e gol Torino-Genoa 3-0: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Torino-Genoa, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Termina 3-0 il match dell’Olimpico Grande Torino con i granata che archiviano la pratica agevolmente. Apre le marcature Bremer con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, poi nella ripresa Lukic fa 2-0 con un tiro che termina direttamente nel sette. Chiude il match Belotti con una fantastica progressione. TABELLINO – Torino-Genoa 3-0 Leggi su sportface

È quasi salvezza per il Torino, vittorioso 3-0 nella sfida da non sbagliare contro il Genoa. Reduce dalla rimonta incassata contro l'Inter, la squadra di Longo si rialza e batte i liguri nell'incrocio ...