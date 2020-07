Hannibal 4 su Netflix ci sarà? I piani di Bryan Fuller, 5 anni dopo la fine della serie: “Torneremo tutti” (Di giovedì 16 luglio 2020) In una recente reunion virtuale, ospitata dal sito Nerdist, Byran Fuller è tornato a parlare di Hannibal 4, aggiungendo nuovi dettagli sulla possibile quarta stagione.La serie tv, prodotta dal 2013 al 2015, è basata sui romanzi di Thomas Harris. pur non brillando in fatto di ascolti, è riuscita a conquistare i fan di tutto il mondo. La violenza grafica, l'ottima fotografia e l'attenzione per i dettagli hanno reso Hannibal un prodotto affascinante, unico nel suo genere, sicuramente uno dei più interessanti dell'ultimo decennioSono passati ormai cinque anni dal finale di serie, ma gli appassionati del dottor Lecter non hanno mai perso le speranze per un ipotetico revival.L'arrivo di Hannibal ... Leggi su optimagazine

_diana87 : Cuoricino Fuller, l'unico showrunner di cui mi fido al momento ?? #Hannibal 4 su Netflix ci sarà? I piani di Bryan… - mispacchissimo : @ppredictors @netflix hannibal S4 pls @NetflixIT mettete hannibal anche da noi plssss - mattheusantts : po se netflix salva ai hannibal logo cara - kitchcat_ : Aspetta, ma hannibal è anche su Netflix ora????? - LuthienBlack593 : Sentite ora mi rimetto netflix solo per vedere Hannibal -

Ultime Notizie dalla rete : Hannibal Netflix Hannibal 4 su Netflix ci sarà? I piani di Bryan Fuller, 5 anni dopo la fine della serie: “Torneremo tutti” OptiMagazine Hannibal 4: Bryan Fuller rivela i suoi piani per una nuova stagione

Il creatore dell’amato show Hannibal di casa NBC in una recente reunion ha rivelato che in futuro vorrebbe approfondire la tensione che lega il protagonista e Will. La quarta stagione di Hannibal potr ...

Il creatore dell’amato show Hannibal di casa NBC in una recente reunion ha rivelato che in futuro vorrebbe approfondire la tensione che lega il protagonista e Will. La quarta stagione di Hannibal potr ...